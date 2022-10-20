أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عزم بلاده على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل حماية البيئة في المئوية الثانية لتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها إلى منتدى البيئة الذي تنظمه وكالة الأناضول في إسطنبول، الخميس.

وأضاف أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، قطعت شوطاً كبيراً واستثنائياً في مجال الحفاظ على البيئة، خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وأشار إلى إطلاق بلاده مبادرة "صفر نفايات" لخلق التوعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحفيز إعادة التحويل.

وتابع: "إلى جانب ذلك زرعنا ملايين الأشجار".

ولفت إلى مصادقة تركيا العام الماضي، على اتفاقية باريس للمناخ، مبيّناً أن جميع هذه الخطوات تأتي في سياق مساعي بلاده للحفاظ على البيئة.

واختتم ألطون كلمته بالإعراب عن شكره لوكالة الأناضول لتنظيمها منتدى البيئة.