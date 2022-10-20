سياسة
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إضراب عام ومواجهات واعتقالات في الضفة الغربية بعد يوم من مقتل عدي التميمي
أفاد شهود عيون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب واعتقل فلسطينيين خلال مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، التي عمّ جميع مدنها بما فيها القدس الشرقية إضراب عام وتجاري، تنديداً بمقتل الشاب عدي التميمي.
إضراب عام ومواجهات واعتقالات في الضفة الغربية بعد يوم من مقتل عدي التميمي
إضراب عام وتجاري بجميع مدن الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، تنديداً بمقتل الشاب عدي التميمي / AA
20 أكتوبر 2022

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، فلسطينياً بجراح والعشرات بالاختناق، فيما اعتقل 4 آخرين خلال مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة سعير في محافظة الخليل (جنوب) بين عشرات الشباب والجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن فلسطينياً أُصيب بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات على مدخل بلدة سعير، ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت حالته بـ"الخطيرة".

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدّموا العلاج ميدانياً لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز خلال المواجهات، وفقاً للأناضول.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية بمدينة الخليل، وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وشمالي الضفة، اندلعت مواجهات على المدخل الغربي لمدينة طولكرم، وفي بلدة دير شرف غربي نابلس، بالإضافة إلى مواجهات على مدخل مدينتي رام الله والبيرة (وسط)

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين خلال مواجهات في حي باب الزاوية وسط الخليل.

وفي وقت سابق الخميس، عمّ إضراب عام وتجاري جميع مدن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، تنديداً بمقتل الشاب عدي التميمي.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأربعاء، مقتل التميمي (22 عاماً) بإطلاق نار من حارس أمن في مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، بعد أن أصاب التميمي حارس أمن بالرصاص في مدخل المستوطنة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن التميمي أطلق النار قبل 10 أيام على جنود وحراس إسرائيليين في حاجز بمدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، ما أدى إلى مقتل مجنّدة وإصابة عنصر أمن.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً وارتفاعاً في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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