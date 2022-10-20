سياسة
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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 10.5%
أعلن البنك المركزي التركي خفْض سعر الفائدة إلى 10.5%، فيما يستمر العمل في الأثناء على كبح التضخم.
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 10.5%
البنك المركزي التركي يعلن خفض سعر الفائدة إلى 10.5% / Others
20 أكتوبر 2022

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجَل أسبوع، ليصبح 10,5%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في "المركزي"، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأشار البيان إلى أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، مبيناً أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

وشدد على إمكانية تقليل تركيا للآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات وبخاصة الأغذية الأساسية بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها، مضيفاً: "من ناحية أخرى، يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي".

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويجري تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

ويذكر أن "المركزي" التركي خفض في سبتمبر/أيلول الماضي سعر الفائدة من 13 إلى 12%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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