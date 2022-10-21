استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "مواطناً استشهد جراء إصابته برصاص حي في الرقبة، فيما أصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين وحاصرت منزلاً.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، فيما سُمع تبادل لإطلاق النار.

والخميس أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية التي شهدت إضراباً عاماً في جميع المدن بما فيها مدينة القدس الشرقية تنديداً بمقتل الشاب عدي التميمي.

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى "تصعيد المواجهات على كل نقاط التماس في محافظات الوطن وفاء للشهداء وتأكيداً لنهج النضال والكفاح الوطني".

ومنذ مطلع العام الجاري تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً وارتفاعاً في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية تتركز في مدن نابلس وجنين.