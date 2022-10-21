سياسة
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الأردن يرفض والإمارات تستنكر.. ماذا طلب السفير الهولندي في عمان؟
رفض الأردن طلب السفير الهولندي لدى المملكة من وزير الإعلام ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي، معتبراً التصرف "تدخلاً بشؤون البلاد الداخلية". من جانبها استدعت الإمارات السفير الهولندي لديها للاحتجاج على التدخل في الشؤون الداخلية للأردن.
الأردن يرفض والإمارات تستنكر.. ماذا طلب السفير الهولندي في عمان؟
السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي في لقاء مع وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول
21 أكتوبر 2022

أعلنت الداخلية الأردنية الخميس رفضها طلب السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي من وزير الإعلام فيصل الشبول ترخيص إذاعة لشخص أجنبي، معتبراً التصرف "تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية".

وقالت وزارة الخارجية إنها "تؤكد رفضها التصريح الذي أصدره السفير الهولندي (هاري فيرفاي) في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (الشبول) له في لقاء مجاملة".

وأشارت الوزارة في بيان إلى "أن مدير الدائرة الأوروبية (بالوزارة) أبلغ السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي".

واستدركت: "يجري التعامل معها (تصديق الإذاعات) وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".

وأكدت الوزارة أن "الأردن منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية"، مُشددة: "لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية".

وأعلنت الإمارات مساء الخميس استدعاء السفير الهولندي لديها للاحتجاج على تدخل سفير بلاده بعمّان في الشؤون الداخلية للأردن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "استدعت سفير هولندا لديها وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

والأربعاء نقل موقع "مدار الساعة" (محلي مستقل) بالأردن عن مصدر وصفه بـ"المطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي طلب في لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية المختصة بأخبار اللاجئين ونشاطاتهم في المملكة.

ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ مدرج في سجلات المفوضية من نحو 52 جنسية غالبيتهم سوريون.

وتؤكد الحكومة وجود 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

كما يوجد في الأردن 66 ألف لاجئ عراقي و14 ألف يمني و6 آلاف سوداني إضافة إلى بضعة آلاف من جنسيات أخرى بينها الصومالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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