أجرى مسؤولون من اللجنة الأولمبية الدولية محادثات مع 10 مرشحين محتملين لاستضافة دورة ألعاب صيفية مستقبلية، حسبما جرى إبلاغ مجموعة من قادة اللجان الوطنية الأولمبية على مستوى العالم يوم الخميس.

وعبَّر مسؤولون في دول مثل مصر وقطر وإنجلترا والهند وإندونيسيا عن اهتمامهم باستضافة أولمبياد 2036.

وقال كريستوف دي كيبر المدير العام للجنة الأولمبية الدولية في اجتماع رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في سول بكوريا الجنوبية: ”نعمل حالياً مع 10 لجان أولمبية مهتمة في أربع قارات”.

وأضاف دي كيبر أن ملفات الاستضافة العشرة التي لم يحددها ”تمر بمراحل مختلفة للغاية وتطور طموحاتها وفقاً للجداول الزمنية الإقليمية أو الوطنية الخاصة بها”.

يشار إلى أن أولمبياد 2036 هي دورة الألعاب الصيفية التالية المتاحة للتنافس على الاستضافة بعملية سرية في الغالب، يقودها مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية لتجنب الحملات العامة باهظة التكلفة والتصويت الذي يتنافس فيه عدد من المرشحين.

وكانت اللجنة اختارت مدينة بريسبن الأسترالية مضيفاً لدورة عام 2032 قبل 11 عاماً من الحدث، وذلك بعد تحقيقات قادتها فرنسا بشأن شراء أصوات مزعوم في فحص ملفات أولمبياد 2016 و2020. وفازت ريو دي جانيرو وطوكيو بهاتين الدورتين على الترتيب.