سياسة
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خفر السواحل التركي يتسلم مُسيرات بيرقدار-TB2 محلية الصنع للمرة الأولى
أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن قيادة خفر السواحل التركي تسلمت أول دفعة من الطائرة المسيّرة بيرقدار-TB2 محلية الصنع.
خفر السواحل التركي يتسلم مُسيرات بيرقدار-TB2 محلية الصنع للمرة الأولى
بيرقدار-TB2 / AA
21 أكتوبر 2022

استلمت قيادة خفر السواحل التركي أول دفعة من الطائرة المسيّرة بيرقدار-TB2 محلية الصنع.

جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية الحكومية إسماعيل دمير في تغريدة عبر تويتر.

وقال دمير في تغريدته إن بلاده تواصل تجهيز قواتها الأمنية بأنظمة وطنية.

وأضاف أن قيادة خفر السواحل التركية استلمت 6 طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار-TB2، كل واحدة منها مزودة بـ6 كاميرات محلية "كاتس"، وهو نظام استطلاع ومراقبة عالي الأداء.

وقال: "بهذا نكون أدخلنا طائرات بيرقدار بتجهيزات قيادة خفر السواحل لأول مرة".

يشار إلى أن بيرقدار-TB2 بنوعيها الاستطلاعي والمسلح مصنّعة من شركة بايكار للصناعات الدفاعية بإمكانات وقدرات محلية خالصة، وتسلمت القوات المسلحة التركية أول دفعة منها عام 2014.

ويستخدم الطائرة حالياً الجيش وحرس الحدود والأمن والاستخبارات في تركيا إلى جانب بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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