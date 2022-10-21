سياسة
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المغرب يعتزم زيادة الضرائب على الشركات والبنوك في موازنة 2023
أعلنت وزيرة المالية المغربية اعتزام بلادها زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى في موازنة عام 2023. وقالت إن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15% إلى 10% كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.
المغرب يعتزم زيادة الضرائب على الشركات والبنوك في موازنة 2023
البرلمان المغربي / Reuters
21 أكتوبر 2022

قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي إن المغرب وضع مسودة موازنة 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى.

وأوضحت سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأبلغت الوزيرة المشرعين أن مسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (تسعة ملايين دولار)، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40%.

وقالت أيضاً إن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15% إلى 10% كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.

وأضافت أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجياً على المنتجات التي تحتوي على السكر "لحماية صحة المواطنين".

وتتوقع الحكومة زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5% إجمالاً عام 2023، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من نسبة 5.3% المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف موازنة 2023 أيضاً تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4% صعوداً من 1.5% المتوقعة هذا العام، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ 2%

وقالت الوزيرة إن الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل 50 مليار درهم لتصل إلى 300 مليار درهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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