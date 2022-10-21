سياسة
3 دقيقة قراءة
بدعوى أنه "سلفي متشدد".. ما قصة المغربي الذي وافق قضاء إسبانيا على ترحيله؟
وافق القضاء الإسباني على ترحيل المغربي محمد سعيد البدوي المتهم بأنه "أحد المراجع الرئيسية للسلفية الأكثر تشدداً" في إسبانيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. في حين اتهمت الأحزاب الاستقلالية الكتالونية الشرطة بترحيله دون الإدلاء بأدلة.
بدعوى أنه "سلفي متشدد".. ما قصة المغربي الذي وافق قضاء إسبانيا على ترحيله؟
القضاء الإسباني يوافق على ترحيل المغربي محمد سعيد البدوي / Others
21 أكتوبر 2022

أعلن القضاء الإسباني أنه وافق على ترحيل المغربي محمد سعيد البدوي المتهم بأنه "أحد المراجع الرئيسية للسلفية الأكثر تشدداً" وبالمشاركة في "أنشطة تهدد الأمن القومي" في إسبانيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

والمغربي البالغ 40 عاماً الذي اعتقل الثلاثاء في كتالونيا شمال شرقي البلاد "نُقل إلى مدريد ليُرحَّل"، حسب ما أعلنت المحكمة العليا في قرار نُشر الخميس، رافضة بذلك استئنافاً قدمه المتهم.

وأوضحت المحكمة أنها توافق على ترحيله بسبب "مشاركته في أنشطة تهدد الأمن القومي" و"النظام العام".

وتعتبر الشرطة الإسبانية محمد سعيد البدوي "أحد المراجع الرئيسية في إسبانيا للسلفية الأكثر تشدداً التي يدعو لها، وله تأثير أدى إلى زيادة التطرف في منطقة تراغونا" في كاتالونيا "منذ قدومه" إليها، حسب تعبير السلطات الإسبانية.

كما تتهمه "باستغلال.. هشاشة قُصَّر غير مصحوبين بذويهم أغلبهم من أصل مغربي" من أجل "تلقينهم مبادئ السلفية الأكثر تشدداً" من خلال "نشر أفكار متطرفة مؤيدة للمتطرفين"، وفق المحكمة.

ومحمد سعيد البدوي شخصية عامة في منطقته وهو رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الجالية المسلمة (أديدكوم) التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ريوس، ويقدم نفسه على أنه "ناشط اجتماعي" وناشط مناهض للعنصرية.

استقر البدوي في كتالونيا منذ نحو 30 عاماً وأعرب رسمياً عن رفضه التهم الموجهة إليه منذ الإخطار الأول بإجراء الترحيل في أغسطس/آب.

ويلقى الناشط دعماً علنياً من كبرى الأحزاب الاستقلالية الكتالونية وكذلك من الفرع الكتالوني من حزب بوديموس اليساري العضو في الحكومة الإسبانية التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز.

واتهمت هذه الأحزاب في بيان مشترك الشرطة "بترحيله من خلال رميه بالتطرف وبالأصولية المتشددة بدون الإدلاء بأدلة"، ونظمت تظاهرات الأربعاء في مدريد وبرشلونة للتنديد بترحيله.

كما أعلنت المحكمة العليا منحها الضوء الأخضر لطرد مغربي آخر هو عمروش أزبير المسؤول عن مسجد الفرقان في فيلانوفا إي لا غيلترو في كاتالونيا. وكان قد اعتقل الثلاثاء بالتهم نفسها الموجهة إلى البدوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us