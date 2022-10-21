سياسة
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وزير الخارجية التركي: تنمّر الولايات المتحدة على السعودية غير صائب
انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو استخدام الولايات المتحدة لغة التهديد مع السعودية في إطار الرد على قرار أوبك+ خفض الإنتاج، وقال جاوش أوغلو "نحن أيضاً لا يعجبنا ارتفاع أسعار النفط، لكننا لا نستخدم لغة التهديد".
وزير الخارجية التركي: تنمّر الولايات المتحدة على السعودية غير صائب
وزير الخارجية التركي قال "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط" / AA
21 أكتوبر 2022

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بأن تنمّر الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات اتحاد "أوبك "، عمل غير صائب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، الجمعة، بولاية مرسين جنوبي تركيا، قال فيها: "نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمّر ليس صائباً".

وفيما يخص أسعار النفط، أوضح أنه توجد عدة عوامل تؤثر في الأسعار، مثل زيادة أو تخفيض كميات الإنتاج، والحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة استخدام الطاقة كسلاح.

ولفت إلى أن "القرار الأخير (خفض إنتاج النفط) يؤثر على الجميع، لكنه قرار اتخذته دول أوبك، قد يعجبكم هذا وقد لا يعجبكم، لكننا نرى أن هناك دولة تهدد السعودية مؤخراً، هذا التنمر ليس أمراً صائباً".

وأضاف: "يمكنكم انتقاد القرار والإعلان عن أنه لم يعجبكم، نحن أيضاً لا يعجبنا ارتفاع الأسعار، لكننا لا نستخدم لغة التهديد".

وأكد أن "ضغط الولايات المتحدة على السعودية أو أي دولة أخرى، أمر ليس صائباً، كما أن العالم بحاجة أيضاً إلى النفط والغاز الفنزويلي، وشاهدنا مؤخراً تخفيف العقوبات على فنزويلا، ومن جهة أخرى هناك عقوبات مفروضة على النفط الإيراني".

وأردف: "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (السعودية)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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