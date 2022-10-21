سياسة
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أوكرانيا تتقدم نحو خيرسون وتعلن حالة التأهب لغارات روسية محتملة
مع احتمال شن القوات الروسية غارات جوية خلال الساعات القادمة، وبعد إحراز القوات الأوكرانية تقدماً كبيراً جنوبي البلاد، أعلنت سلطات كييف حالة التأهب في عدة مناطق وأقاليم.
أوكرانيا تتقدم نحو خيرسون وتعلن حالة التأهب لغارات روسية محتملة
أحرزت القوات الأوكرانية تقدماً مهماً، حيث أعلنت أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون / AP
21 أكتوبر 2022

أصدرت السلطات الأوكرانية، الجمعة، حالة التأهب بشأن ضربات جوية روسية محتملة على العاصمة كييف.

كما أعلنت حالة التأهب في مقاطعات تشيركاسي وتشيرنيغيف وريفنة وبولتافا وإيفانو فرانكيفسك.

وقال مسؤولو الأقاليم في بيانات منفصلة على تلغرام إن هناك احتمالاً قوياً لشن غارات جوية روسية في الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 11 مدنياً على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح إثر هجمات روسية على مناطق مختلفة، بما فيها خاركيف وزابوريجيا.

أما في جنوب البلاد، فقد أحرزت القوات الأوكرانية تقدماً مهماً، إذ أعلنت كييف الجمعة أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون، فيما قامت السلطات المحليّة الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو عبر تطبيق تلغرام "منطقة خيرسون.. تمت استعادة 88 بلدة". وكانت سلطات كييف قد أعلنت في حصيلة سابقة في 13 أكتوبر/تشرين الأول أنها استعادت 75 بلدة وقرية.

مساعدات أوروبية

في الأثناء، يضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة بعد قمة للدول الـ27.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي في بروكسل "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 ملياراً للعام المقبل، وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"، مضيفة "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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