أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن صادرات بلاده من الصناعات الدفاعية تخطت حاجز 3 مليارات دولار سنوياً.

وقال أردوغان خلال مشاركته في فعالية بإسطنبول: "رفعنا قيمة صادرات الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً بعد أن كانت 250 مليون دولار (قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002)".

وأضاف: "رفعنا عدد مشاريع الصناعات الدفاعية من 62 إلى أكثر من 750 مشروعاً، وميزانية هذه المشاريع من 5.5 مليارات إلى 75 مليار دولار".

وأشار إلى أن سيارات "توغ" الكهربائية المحلية التي سيجري إنزالها من خط الإنتاج بحلول الذكرى 99 لعيد الجمهورية، ستُصبح واحدة من رموز المستوى الذي وصلت إليه تركيا في مجال التكنولوجيا.

وأوضح أن ميزانية الإنفاق على البحث والتطوير ارتفعت خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة إلى أكثر من 1% من الدخل القومي، وبلغت 55 مليار ليرة (2.96 مليار دولار).

وشدد أردوغان على أن نجاحات تركيا في مجال التكنولوجيا وبخاصة في الصناعات الدفاعية تشكل مثالاً يحتذيه العالم.

وأضاف: "تحولت طائراتنا المُسيّرة إلى أساطير تؤلف عنها الأغاني، أما طائرة أقينجي ذات التكنولوجيا الأكثر تقدماً، فتمتلك القدرة على تغيير استراتيجيات الحرب بشكل جذري حول العالم".