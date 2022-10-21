سياسة
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الهند تضطر إلى التخلص من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ما السبب؟
صرح الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال في الهند أدار بوناوالا، بأن بلاده اضطرت إلى التخلص من 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وقال إن الناس سئموا الفيروس.
الهند تضطر إلى التخلص من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ما السبب؟
معهد الأمصال في الهند يُعد أكبر صانع للقاحات في العالم / Getty Images
21 أكتوبر 2022

قال الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال في الهند أدار بوناوالا، إنه اضطر إلى التخلص من 100 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها.

وقال بوناوالا الخميس إن الشركة توقفت عن إنتاج لقاح كوفيشيلد المضاد لكورونا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بسبب انخفاض الطلب.

ووفقاً لبوناوالا، كان لدى معهد الأمصال في الهند مخزون يصل إلى نحو 100 مليون جرعة من لقاح كوفيشيلد. وانتهت صلاحية اللقاحات، التي تبلغ صلاحيتها تسعة أشهر، في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ويُصنّع معهد الأمصال في الهند، والذي يُعد أكبر صانع للقاحات في العالم، النسخة المحلية من لقاح فاكسزيفريا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

ويحتل لقاح كوفيشيلد نسبة أكثر من 90% من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في الهند.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدمت الهند جرعات معززة مجانية, أو جرعات وقائية كما تسميها الحكومة, لجميع البالغين لمدة 75 يوما للاحتفال بمرور 75 عاما على استقلال الهند.

لكن حتى الآن، قدمت الهند 298 مليون جرعة معززة فقط، وفقاً لوزارة الصحة.

وقال بوناوالا للصحفين على هامش الاجتماع العام السنوي لشبكة مصنعي اللقاحات في البلدان النامية في مدينة بوني غربي الهند: "اللقاحات المعززة ليس عليها طلب، إذ يبدو أن الناس سئموا الآن فيروس كورونا. بصراحة، لقد سئمت أنا أيضاً، وقد مللنا جميعاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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