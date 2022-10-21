سياسة
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تقود تحالف اليمين المتطرف.. تكليف جورجيا ميلوني تشكيلَ الحكومة في إيطاليا
قال أوجو زامبيتي المسؤول في الرئاسة الإيطالية للصحفيين الجمعة إن جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا، تشاورت مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي وقبلت تفويضاً بتشكيل الحكومة وقدمت قائمة وزرائها.
تقود تحالف اليمين المتطرف.. تكليف جورجيا ميلوني تشكيلَ الحكومة في إيطاليا
قادت ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا، تحالفاً من الأحزاب المحافظة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/أيلول / AFP
21 أكتوبر 2022

قال مسؤول في الرئاسة الإيطالية الجمعة إن جورجيا ميلوني وافقت على تشكيل الحكومة المقبلة، مما يمهد الطريق لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد.

وقادت ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا، تحالفاً من الأحزاب المحافظة للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/ أيلول، وستتولى مسؤولية أكثر حكومة يمينية التوجه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المسؤول الرئاسي أوجو زامبيتي للصحفيين بعد أن تشاورت ميلوني مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي "قبلت جورجيا ميلوني التفويض وقدمت قائمة وزرائها".

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين رسمياً صباح السبت، وبعد ذلك تواجه تصويتاً على الثقة في مجلسي البرلمان الأسبوع المقبل.

وتتزعم ميلوني ائتلافاً يضم حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وتواجه الحكومة الإيطالية رقم 68 منذ عام 1946 تحديات مضنية تتضمن ركوداً يلوح في الأفق وارتفاع كلفة الطاقة، والسعي إلى تشكيل جبهة موحدة في حرب أوكرانيا.

وتحل الحكومة الجديدة محل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي حضر قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، في واحدة من آخر مهامه كرئيس للوزراء.

وعلى الرغم من أن عملية تشكيل حكومة جديدة كانت سريعة بالمقاييس الإيطالية لكنها كشفت عن توتر في الائتلاف، مع دأب برلسكوني، فيما يبدو، على محاولة تقويض سلطة ميلوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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