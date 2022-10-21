حصل النائب في البرلمان البلغاري وجدي رشيدوف، ذو الأصول التركية، على أصوات 139 نائباً من أصل 218 ليعين الرئيس الـ70 للبرلمان.

ورشيدوف من حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا "GERB"، ويبلغ 79 عاماً وهو الأكبر في البرلمان الأوروبي.

وفي كلمة بعد انتخابه قال رشيدوف: "سأضحي بجزء من سنوات عمري الأخيرة من أجل الشعب البلغاري. سأموت على هذه الأرض. بالنسبة إليّ هما (الشعب والأرض) مقدسان".

يأتي هذا بعد الانتخابات العامة المبكرة التي شهدتها البلاد في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

وشغل رشيدوف منصب وزير الثقافة بين عامي 2009 و2013، وبين عامي 2014 و2017.