أعلن النظام السوري الجمعة أن إسرائيل شنّت هجوماً بالصواريخ على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه أن "العدو الإسرائيلي نفّذ مساء الجمعة، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أنه "جرى التصدي لصواريخ العدوان وإسقاط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات" دون تفاصيل إضافية.

وحتى الساعة 21:15 (ت.غ) لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر.