سياسة
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إسرائيل تشنّ هجوماً بالصواريخ على محيط دمشق
شنّت إسرائيل مساء الجمعة هجوماً بالصواريخ على بعض النقاط بمحيط العاصمة دمشق. ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري أنه "جرى التصدي لصواريخ العدوان وإسقاط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
إسرائيل تشنّ هجوماً بالصواريخ على محيط دمشق
إسرائيل تشن هجوماً بالصواريخ على محيط دمشق / AA
22 أكتوبر 2022

أعلن النظام السوري الجمعة أن إسرائيل شنّت هجوماً بالصواريخ على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه أن "العدو الإسرائيلي نفّذ مساء الجمعة، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أنه "جرى التصدي لصواريخ العدوان وإسقاط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات" دون تفاصيل إضافية.

وحتى الساعة 21:15 (ت.غ) لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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