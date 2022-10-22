سياسة
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أقار: العالم يمر بمرحلة جديدة ومارد الصناعات الدفاعية التركية خرج من القمقم
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن العالم يمر بمرحلة يعاد فيها رسم توازنات القوة للفاعلين الدوليين، مؤكداً أن تأمين احتياجات جيش بلاده محلياً مسألة أمن وبقاء ورفاه لا بد منها للدولة.
أقار: العالم يمر بمرحلة جديدة ومارد الصناعات الدفاعية التركية خرج من القمقم
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يشدد على أن تأمين احتياجات جيش بلاده محلياً مسألة أمن وبقاء ورفاه لا بد منها للدولة / AA
22 أكتوبر 2022

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن تأمين احتياجات جيش بلاده محلياً هي مسألة أمن وبقاء ورفاه لا بد منها للدولة.

جاء ذلك في خطابه للشباب ببرنامج "على خطى التاريخ مع الشباب" الجمعة في متحف تاريخ البلقان بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وأشار أقار إلى أن العالم يمر بمرحلة جديدة يعاد فيها رسم توازنات القوة للفاعلين الدوليين.

وأوضح أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان توسعت خريطة تأثيرها واهتمامها بكل المجالات.

ولفت إلى أن نسبة تأمين احتياجات القوات المسلحة محلياً ارتفعت إلى أكثر من 80%، قائلاً: "بالنسبة إلى الصناعات المحلية والوطنية فالمارد خرج من قمقمه، الأشياء التي كنا ندفع ثمنها ولا نتسلمها بالأمس صرنا اليوم نصنعها".

وبيّن أقار أن احتياجات الجيش التركي من الأسلحة الخفيفة والمروحيات والمدافع ذاتية الدفع والمُسيرات بأنواعها والسفن، يجري تأمينها محلياً.

وأكد أن تركيا قطعت شوطاً لتصل إلى مرحلة تصدير هذه الأسلحة إلى الدول الشقيقة والصديقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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