شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن تأمين احتياجات جيش بلاده محلياً هي مسألة أمن وبقاء ورفاه لا بد منها للدولة.

جاء ذلك في خطابه للشباب ببرنامج "على خطى التاريخ مع الشباب" الجمعة في متحف تاريخ البلقان بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وأشار أقار إلى أن العالم يمر بمرحلة جديدة يعاد فيها رسم توازنات القوة للفاعلين الدوليين.

وأوضح أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان توسعت خريطة تأثيرها واهتمامها بكل المجالات.

ولفت إلى أن نسبة تأمين احتياجات القوات المسلحة محلياً ارتفعت إلى أكثر من 80%، قائلاً: "بالنسبة إلى الصناعات المحلية والوطنية فالمارد خرج من قمقمه، الأشياء التي كنا ندفع ثمنها ولا نتسلمها بالأمس صرنا اليوم نصنعها".

وبيّن أقار أن احتياجات الجيش التركي من الأسلحة الخفيفة والمروحيات والمدافع ذاتية الدفع والمُسيرات بأنواعها والسفن، يجري تأمينها محلياً.

وأكد أن تركيا قطعت شوطاً لتصل إلى مرحلة تصدير هذه الأسلحة إلى الدول الشقيقة والصديقة.