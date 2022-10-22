سياسة
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روسيا تقول إن حقيقة التسرّب في خطَّي نورد ستريم ستفاجئ أوروبا.. ما القصة؟
أكد الكرملين الجمعة أن الأوروبيين "سيُفاجَؤون" لدى معرفة "حقيقة" الانفجارات التي تسببت الشهر الفائت بتسرّب من خطَّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
روسيا تقول إن حقيقة التسرّب في خطَّي نورد ستريم ستفاجئ أوروبا.. ما القصة؟
الكرملين: الأوروبيون "سيفاجؤون" لدى معرفة "حقيقة" الانفجارات التي تسببت الشهر الفائت بتسرب من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 / AP
22 أكتوبر 2022

أكد الكرملين الجمعة أن الأوروبيين "سيُفاجَؤون" لدى معرفة "حقيقة" الانفجارات التي تسببت الشهر الفائت بتسرّب من خطّيْ أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وطالبت روسيا مراراً بإشراكها في التحقيق الدولي حول هذا التسرب الذي حصل في ذروة النزاع في أوكرانيا، وعلى خلفية تجاذب على صعيد الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 أكتوبر/تشرين الأول أن ما حصل "إرهاب دولي" يصبّ في صالح الولايات المتحدة وبولندا وكذلك أوكرانيا، فيما دعت الدبلوماسية الروسية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكشف عمّا إذا كانت بلاده مسؤولة عما جرى.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أن موسكو تعمل "بشكل كثيف" لإشراكها في التحقيق. وكان رأى في وقت سابق أن هذا التحقيق "دُبّر" لتحميل روسيا المسؤولية.

وأضاف للصحفيين: "يوجد عمل يجري عبر القنوات الدبلوماسية".

وتدارك: "ولكن حتى الآن يصطدم (هذا الأمر) بجدار من التردد في العمل معاً على كشف الحقيقة التي ستُفاجئ أكثر من طرف في الدول الأوروبية إذا أُعلنت"، من دون أن يُدلي بتفاصيل إضافية.

وتابع: "لا الألمان ولا السويديون ولا الدنماركيون يتقاسمون المعلومات معنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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