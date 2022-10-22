دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة دول منظمة التعاون الإسلامي إلى التآزر في مكافحة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا.

جاء ذلك بكلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بدورته الـ12 بإسطنبول، تحت عنوان "مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة".

وأشار ألطون إلى تزايد محاولات إرساء أسس الأكاذيب والمعلومات المضللة في العالم عوضاً عن الحقيقة.

وأوضح أن التضليل الإعلامي الممنهج يشكل تهديدات خطيرة من كل الأبعاد على الأفراد والمجتمعات والاستقرار العالمي وأمنه.

ولفت إلى ازدياد التمييز والكراهية والعداء تجاه الإسلام والمسلمين بشكل ملحوظ في أنحاء العالم خصوصاً في البلدان الغربية.

وشدد ألطون على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تشكل أحد أهم التهديدات التي تتربص بالعالم الإسلامي، والعالم في وقتنا الراهن دون أي شك.

وأعرب عن أسفه لتغذية الخطاب الشعبوي معاداة الإسلام في العالم الغربي للتستر على المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام التقليدية والتواصل الاجتماعي تعمل كمصنع لإنتاج وتوزيع المعلومات المضللة خلال هذه الفترة، وفي نهاية المطاف يواجه المسلمون بسبب ذلك التضليل مخاطر ابتداء بهجمات إرهابية ووصولاً إلى انتهاك حقوقهم.

وشدد ألطون على ضرورة تنفيذ آليات يجري تشغيلها عالمياً في مكافحة الإسلاموفوبيا تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن تركيا تسعى عبر مؤسساتها كهيئة الإذاعة والتلفزيون (TRT) ووكالة الأناضول، وبتنسيق من خلال دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، لخوض نضال قوي ضد الإسلاموفوبيا عبر نشر المحتويات ذات الصلة.