سياسة
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ألطون يدعو "التعاون الإسلامي" لمكافحة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الخطاب الشعبوي يغذي معاداة الإسلام في العالم الغربي للتستر على مشكلاته الحقيقية، داعياً دول منظمة التعاون الإسلامي للتآزر بمكافحة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا.
ألطون يدعو "التعاون الإسلامي" لمكافحة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا
ألطون: الخطاب الشعبوي يغذي معاداة الإسلام في العالم الغربي / AA
22 أكتوبر 2022

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة دول منظمة التعاون الإسلامي إلى التآزر في مكافحة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا.

جاء ذلك بكلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بدورته الـ12 بإسطنبول، تحت عنوان "مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة".

وأشار ألطون إلى تزايد محاولات إرساء أسس الأكاذيب والمعلومات المضللة في العالم عوضاً عن الحقيقة.

وأوضح أن التضليل الإعلامي الممنهج يشكل تهديدات خطيرة من كل الأبعاد على الأفراد والمجتمعات والاستقرار العالمي وأمنه.

ولفت إلى ازدياد التمييز والكراهية والعداء تجاه الإسلام والمسلمين بشكل ملحوظ في أنحاء العالم خصوصاً في البلدان الغربية.

وشدد ألطون على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تشكل أحد أهم التهديدات التي تتربص بالعالم الإسلامي، والعالم في وقتنا الراهن دون أي شك.

وأعرب عن أسفه لتغذية الخطاب الشعبوي معاداة الإسلام في العالم الغربي للتستر على المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام التقليدية والتواصل الاجتماعي تعمل كمصنع لإنتاج وتوزيع المعلومات المضللة خلال هذه الفترة، وفي نهاية المطاف يواجه المسلمون بسبب ذلك التضليل مخاطر ابتداء بهجمات إرهابية ووصولاً إلى انتهاك حقوقهم.

وشدد ألطون على ضرورة تنفيذ آليات يجري تشغيلها عالمياً في مكافحة الإسلاموفوبيا تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن تركيا تسعى عبر مؤسساتها كهيئة الإذاعة والتلفزيون (TRT) ووكالة الأناضول، وبتنسيق من خلال دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، لخوض نضال قوي ضد الإسلاموفوبيا عبر نشر المحتويات ذات الصلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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