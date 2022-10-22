سياسة
3 دقيقة قراءة
فلسطين ترحب بقرار أممي يؤكد ضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها لأراضيها
رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بتقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، داعياً للأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب.
فلسطين ترحب بقرار أممي يؤكد ضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها لأراضيها
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي / Reuters
22 أكتوبر 2022

رحبت فلسطين الجمعة بتقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى "طلب عاجل" يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تعقيباً على تقرير صدر الخميس عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل".

وأشار المالكي إلى "أهمية" ما خلصت إليه اللجنة "من وجود أسباب معقولة تدعو لاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني".

كما أشار إلى "أهمية دعوة اللجنة لإصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال إن استنتاج لجنة التحقيق بأن "الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها هو بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة الإستراتيجية الفلسطينية في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال".

ودعا الوزير الفلسطيني مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب (الإسرائيلية) والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من إنهاء التحقيق الجنائي".

واستنتج التقرير المكون من 28 صفحة المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة أن سياسات الحكومة الإسرائيلية "أدت إلى آثار خطيرة ومتعددة الأوجه" على كل جوانب حياة الفلسطينيين.

وأضاف أن بعض سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية "التي تفضي إلى استمرار الاحتلال والضم بحكم الأمر الواقع، قد تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري".

وخلص التقرير إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".

وفي 27 مايو/أيار 2021 قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة التحقيق الدولية للتحقيق في جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي سبقت 13 أبريل/نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.

وأبلغت تل أبيب المجلس رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية في فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us