وافق الحزب الشيوعي الصيني، السبت، على إدراج معارضته لاستقلال جزيرة تايوان، التي تدّعي بكين سيادتها عليها، في ميثاقه.

وجاء في قرار جرى تبنّيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمّن تعديلات لميثاق الحزب، ومنها أنّ مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان وردعهم".

كما وافق الحزب الحاكم على إجراء تعديلات على ميثاقه، تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس، شي جين بينغ، والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الذي يُعقد مرتين كل عشر سنوات، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاء في القرار أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 97 مليوناً أن "يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جين بينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله".

وانتخب الحزب أيضاً لجنته المركزية، التي ستختار، الأحد، اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاماً) الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدّتها 5 سنوات من شأنه أن يُعزز مكانته كأقوى حاكم للصين منذ ماوتسي تونغ، الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

وجرت الموافقة على التعديلات برفع الأيدي في قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم وقائع مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة.

وفي أول جلسة مكتملة لها، الأحد، ستختار اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 25 شخصاً، ولجنته الدائمة الجديدة، التي يبلغ عددها حالياً سبعة.