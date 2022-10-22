سياسة
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بريطانيا.. سوناك ينال دعم 100 نائب ويتصدّر السباق نحو رئاسة الوزراء
نال وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك دعم أكثر من 100 نائب للترشح لمنصب زعيم الحزب بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، وهو العدد اللازم لدخول سباق التنافس على زعامة حزب المحافظين، ومنصب رئيس الوزراء في بريطانيا.
بريطانيا.. سوناك ينال دعم 100 نائب ويتصدّر السباق نحو رئاسة الوزراء
نال ريشي سوناك دعم أكثر من 100 نائب للترشح لمنصب زعيم الحزب بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس / AA
22 أكتوبر 2022

قال مسؤول في حزب المحافظين البريطاني إن ريشي سوناك نال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لمنصب زعيم الحزب بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وغرّد النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر: "يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي".

ويستعد الزعيم السابق للحزب بوريس جونسون الذي يحتل المركز الثاني بدعم 44 عضواً من أنصاره، لدخول المنافسة خلفاً لليز تراس، بعد أن قطع إجازته وعاد من عطلة في الكاريبي.

وكانت بيني مورداونت أول من أعلن رغبته في الترشح، إذ بلغ عدد مؤيديها 21 عضواً برلمانياً حتى الآن.

وقال وزير التجارة السير جيمس دودريدج الذي يدعم جونسون لـBBC نيوز: "إن بوريس سيعود إلى الوطن وهو مستعد لسباق التنافس".

وسيصبح سوناك تلقائياً زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهم لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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