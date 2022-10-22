تحاول شركة تويتر تهدئة مخاوف موظفيها بعدما أثار تقرير حول نيّة الملياردير إيلون ماسك في حال إتمام صفقة شرائه المنصة العالمية تسريح 75% من الموظفين، حسب ما جاء بصحيفة نيويورك تايمزالأمريكية.

ولأشهر أثار استحواذ ماسك على تويتر الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار قلق موظفي الشركة البالغ عددهم 7500، إذ أدلى الملياردير بتصريحات حول كيفية تغيير الخدمة ثم حاول التراجع عن الصفقة.

وبعد عودة رجل الأعمال العالمي إلى مفاوضات شراء الشركة التي ستنتهي الجمعة المقبلة (28 أكتوبر/تشرين الأول)، ازداد القلق داخل الشركة.

وتأججت مخاوف الموظفين الخميس عندما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ماسك خطط لخفض عدد موظفي تويتر بنسبة تصل إلى 75% في الأشهر المقبلة، مما يقلل قوة العمل لديها إلى ما يزيد قليلاً على 2000 شخص.

وأثار تصريح ماسك قلقاً لدى الموظفين بشأن الكيفية التي قد تتغير بها أجورهم بمجرد أن يحوّل ماسك الشركة من عامة إلى خاصة.

وفي وقت متأخر من الخميس حاولت تويتر تهدئة بعض المخاوف، في مذكرة للموظفين بعد تقرير خفض الوظائف، وقال المستشار العام لتويتر شون إدجيت إنه لا توجد خطط لتسريح العمال.

وأوضح: "ليس لدينا أي تأكيد لخطط المشتري بعد الإغلاق، ونوصي بعدم اتباع الشائعات أو المستندات المسرّبة، بل ننتظر الحقائق منا ومن المشتري مباشرة".