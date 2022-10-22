سياسة
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إسطنبول.. الأمن التركي يوقف إرهابياً من تنظيم PKK تدرب في اليونان
وقفت فرق الأمن التركية بإسطنبول إرهابياً من تنظيم PKK تلقى تدريبات في مخيم لافريون باليونان وتسلل إلى تركيا بطريقة غير قانونية لتنفيذ عمل إرهابي.
إسطنبول.. الأمن التركي يوقف إرهابياً من تنظيم PKK تدرب في اليونان
الأمن التركي يوقف إرهابياً من تنظيم PKK تدرب في اليونان / AA
22 أكتوبر 2022

وقفت فرق الأمن التركية في إسطنبول إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي تلقى تدريبات في اليونان وكان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية السبت أن الإرهابي م.م.أ تلقى تدريبات بمخيم لافريون باليونان ودخل إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

ولفتت إلى أنه جرى إلقاء القبض عليه في إطار عملية بالتنسيق بين فرق مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات التركي.

وعُثر بحوزة الإرهابي على أوراق مدون عليها كلمات مشفرة يستخدمها التنظيم بهدف السرية، ووثائق مكتوبة من قبل مراد قره يلان أحد متزعمي التنظيم، وصور لعناصر من تنظيم PKK الإرهابي.

وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحقه في مديرية الأمن أحيل إلى القصر العدلي حيث صدر أمر قضائي بحبسه.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي قالت وزارة الداخلية التركية في بيان إن فرق الأمن في مدينتَي إسطنبول وديار بكر، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي حسام الدين طانري كولو صاحب الاسم الحركي "دليل" بإسطنبول.

وأضافت أن الإرهابي خضع لتدريب على العمليات التخريبية في معسكر "لافيرون" باليونان ودخل الأراضي التركية بطريقة غير قانونية للتحضير لعمليات إرهابية في المدن الكبرى بناء على أوامر التنظيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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