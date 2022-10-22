سياسة
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فيضانات باكستان تفاقم معاناة متضرري الفيضانات مع قدوم الشتاء
يشعر عشرات آلاف ضحايا الفيضانات الذين يعيشون في خيام بأجزاء مختلفة من باكستان بالقلق مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تضرر أكثر من 33 مليون شخص من الفيضانات، بينهم أكثر من 14 مليوناً و563 ألفاً يعيش في السند التي تعد من أكثر الأقاليم تضرراً.
فيضانات باكستان تفاقم معاناة متضرري الفيضانات مع قدوم الشتاء
ضربت الأمطار الموسمية باكستان لأشهر ابتداء من منتصف يونيو/حزيران الماضي وألحقت أضراراً أو جرفت مليونَي منزل، حسب السلطات الباكستانية / AFP
22 أكتوبر 2022

يشعر عشرات آلاف ضحايا الفيضانات الذين يعيشون بخيام في أجزاء مختلفة من باكستان بالقلق مع قرب فصل الشتاء الذي سيفاقم وضعهم.

وضربت الأمطار الموسمية، الأسوأ على الإطلاق بسبب ما يُعتقد أنه تغير المناخ، باكستان لأشهر ابتداء من منتصف يونيو/حزيران الماضي، وألحقت أضراراً أو جرفت مليونَي منزل، حسب السلطات الباكستانية.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان مؤخراً ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 1725 قتيلاً، بينهم 643 طفلاً و348 امرأة.

وعادة ما يؤدي موسم الرياح الموسمية في باكستان إلى هطل أمطار غزيرة، ولكن هذا العام كان "الأسوأ" منذ سنوات.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص من الفيضانات في باكستان، بينهم أكثر من 14 مليوناً و563 ألفاً يعيش في السند التي تعد من أكثر الأقاليم تضرراً.

ويواصل أكثر من 200 ألف شخص العيش في خيام في إقليم السند جنوبي البلاد.

منطار علي واحد من هؤلاء الذين يواصلون حياتهم في مخيمات بمدينة مهار بمنطقة دادو بإقليم السند، حيث اشتكى من عدم وصول المساعدات للجميع.

وأوضح علي للأناضول أن الحياة أصبحت صعبة للغاية بعد الفيضانات، قائلاً: "المساعدات لا تصل إلى الجميع، والوضع كما ترون، والشتاء قادم لا نعرف ماذا نفعل".

وبيَّن أنهم لا يجدون الطعام والمياه النظيفة الكافية.

بدورها أوضحت فداء حسين التي تعيش في خيمة بمهار أنهم فقدوا منازلهم في كارثة الفيضانات ولم يتلقوا أي مساعدة.

وقالت: "كنا نمارس الزراعة أما الآن فأراضينا مغمورة بالمياه ولا نعرف متى تنحسر وإلى متى سيستمر هذا الوضع".

وعلى الرغم من مرور 7 أسابيع على الفيضانات فإن مناطق لا تزال مغمورة بالمياه، إذ انحسرت 70% فقط من المياه في الإقليم حتى الآن.

ونهاية أغسطس/آب الماضي كشفت وزيرة شؤون المناخ في باكستان شيري رحمان أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة.

وأوضحت أن كل شيء "تحوّل إلى محيط واحد"، إذ لا توجد أرض جافة لسحب المياه إليها.

ومؤخراً أعلن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده قد تحتاج إلى نحو 3 سنوات للتعافي من الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وتسببت بنزوح نحو 8 مليون آخرين.

وقال دار لوكالة أسوشيتد برس إن الخسائر الناجمة عن الفيضانات قدرت بأكثر من 32 مليار دولار وإن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية المتضررة ستتجاوز 16 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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