سياسة
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ألمانيا.. عشرات الآلاف يحتجون للمطالبة بخفض التضخم ودعم أسعار الطاقة
خرج عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية في مسيرات مطالبين الحكومة بخفض التضخم وزيادة دعم أسعار الطاقة. ووفق منظمة غرينبيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات فإن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألف متظاهر.
ألمانيا.. عشرات الآلاف يحتجون للمطالبة بخفض التضخم ودعم أسعار الطاقة
المحتجون خرجوا في مسيرات في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت / Reuters
22 أكتوبر 2022

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعاً نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر، وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وذكرت منظمة غرينبيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفاً، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتج تجمعوا في برلين.

ووافق البرلمان الألماني الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار)، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

تتضمن الحزمة مبلغاً يُدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتباراً من مارس/آذار.

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر/أيلول، أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9% مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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