قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون "إن الإسلاموفوبيا تتشكل بجهود ممنهجة عبر العالم وبعقلية تزعم أن العالم الإسلامي يعتمد على الغرب، وبالتالي يجب استغلال المسلمين"، وأضاف "سياسياً نرفض ذلك ونحاول منع انعكاساته ثقافياً".

وأكد ألطون في تصريحات خاصة لـTRT عربي أن الإعلام أهم وسيلة لذلك، إذ إن الغرب ينشر عن طريق الإعلام النماذج المضللة لتشويه صورة الإسلام".

وأوضح ألطون: "اجتمعنا هنا مع وزراء الإعلام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل لمكافحة الصورة المرسومة عن العالم الإسلامي في الإعلام".

وأكد: "يجب علينا تطوير آليات دائمة لمكافحة الإسلاموفوبيا على نطاق واسع بدءاً من الأخبار وحتى إنتاج الأفلام".

وتسلمت تركيا، السبت، رئاسة الدورة الـ12 لهيئة مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي من السعودية، خلال الدورة التي انعقدت في إسطنبول على مدار يومين.

وناقشت الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة "الإسلاموفوبيا" (الخوف من الإسلام) في عصر ما بعد الحقيقة.

وأصدر المجتمعون إعلان إسطنبول الذي أكد ضرورة مكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام بجميع مظاهرها، عبر تجلية الصورة الحقيقية للإسلام، والاستفادة من المنصات الجديدة والوسائل التقنية الحديثة.

وأكد ألطون أن وزراء إعلام المنظمة توافقوا على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الإعلام واتخاذ خطوات لمكافحة التضليل الإعلامي.

وسلم ماجد القصبي وزير الإعلام السعودي، رئاسة الدورة الثانية عشرة، لرئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون.

وفي كلمته الافتتاحية أمام الوزراء، أكد ألطون أن أحد التهديدات العالمية في الوقت الحالي هو بلا شك ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وقال : "للأسف، العداء تجاه دين الإسلام وإخواننا المسلمين يتزايد بشكل مكثف في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "للأسف، يُراد تهميش الإسلام، دين السلام، عبر خطاب الكراهية وأنشطة التضليل الإعلامي بشكل ممنهج. اليوم نرى بوضوح أن هناك صناعة وراء ذلك".

ولفت ألطون إلى أن "ظاهرة الإسلاموفوبيا" لها أيضاً سمة تفكيك المجتمع العالمي وتهديد السلام والاستقرار العالميين.

ودعا العالم إلى وجوب اعتبار "الإسلاموفوبيا" و"معاداة الإسلام" جرائم كراهية وضد الإنسانية ومكافحتها بشكل فعال.