استبعد الحزب الشيوعي الصيني رئيس الوزراء لي كه تشيانغ و3 مسؤولين بارزين من قيادة الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الـ20.

ولي كي تشيانغ هو المسؤول رقم 2 في الصين ويعد من كبار المؤيدين للإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وهو إلى جانب ثلاثة آخرين من بين سبعة أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، لن يجري تجديد الثقة فيهم في تعديلات القيادة غداً، الأحد.

وتغيب لي كه تشيانغ والمسؤولون الثلاثة عن جلسة اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي المؤلفة من 205 أعضاء، والتي جرى انتخابها رسمياً في الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الذي استمر أسبوعاً، وحدد القيادة وجدول الأعمال للسنوات الخمس المقبلة.

ووافق الحزب اليوم على إجراء تعديلات على ميثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ، والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات.

وستختار اللجنة المركزية الجديدة غداً الأحد اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاماً) الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدتها 5 سنوات من شأنه أن يعزز مكانة شي بوصفه أقوى حاكم للصين منذ ماو تسي تونغ الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

ومن بين التعديلات التي أُدخلت على ميثاق الحزب: النص على أن شي هو الزعيم "الجوهري" للحزب، وترسيخ أفكاره كمبادئ توجيهية للتنمية المستقبلية للصين، وتأكيد "الموقع المحوري" لشي داخل الحزب وسلطة الحزب المركزية في الصين.

ويشير مصطلح "فكر شي جين بينغ" إلى أيديولوجيته التي جرى تكريسها في ميثاق الحزب في المؤتمر السابق عام 2017.

المسؤولون الثلاثة الآخرون الذين جرى استبعادهم من اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي هم "هان تشنغ" أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شانغهاي، ووانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ولي تشان شو، الحليف القديم لشي ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ومن المقرر أن يبقى لي كه تشيانغ في منصب رئيس الوزراء لنحو ستة أشهر أخرى لحين تسمية قائمة جديدة لوزراء الحكومة.