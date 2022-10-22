أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مغادرة 4 سفن محملة بالحبوب مواني أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن السفن الأربع انطلقت السبت، في إطار اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.