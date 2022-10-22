سياسة
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بيكيه سيبني فندقاً على أرض مقبرة إسلامية تعود للحقبة الأندلسية.. ما القصة؟
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سيبني فندقاً على أرض مقبرة إسلامية كبيرة تعود إلى حقبة الدولة الأندلسية، وقالت إنه من المقرر أن يبدأ بناء الفندق في يناير/كانون الثاني عام 2023.
بيكيه سيبني فندقاً على أرض مقبرة إسلامية تعود للحقبة الأندلسية.. ما القصة؟
السلطات سمحت لبيكيه الذي يمتلك بعض الشركات والمشاريع التجارية الخاصة ببناء الفندق على مساحة تبلغ حوالي 3 آلاف متر مربع / Reuters
22 أكتوبر 2022

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سيبني فندقاً على أرض مقبرة إسلامية كبيرة تعود إلى حقبة الدولة الأندلسية القديمة، وسط مدينة ملقة التاريخية.

وقالت الصحيفة إن بيكيه حصل مؤخراً، بعد خوض معركة كبيرة، على إذن التخطيط من الجهات المختصة، يمنحه الضوء الأخضر للمضي قدماً في أعمال البناء على قطعة الأرض.

وأشارت إلى أن ما تسبب في تأخير إذن البناء هو حقيقة الأرض تضم أحد المعالم الأثرية المهمة، حيث أقيمت مقبرة إسلامية من العصور الوسطى عليها.

وسمح لبيكيه الذي يمتلك بعض الشركات والمشاريع التجارية الخاصة ببناء الفندق على مساحة تبلغ حوالي 3 آلاف متر مربع، وإن لم تكن هناك عراقيل، فمن المقرر أن يبدأ بناء الفندق في يناير/كانون الثاني عام 2023.

ويعود تاريخ المقبرة وفقاً للصحيفة إلى القرن الخامس عشر، وأقوى فرضية هي أن بناءها تزامن مع الاحتلال المسيحي لما يعرف الآن بمدينة ملقة.

ووفقاً للصحيفة التي نقلت عن عالم الآثار ألبرتو كومبيان، بأن "القبور فارغة، وربما لم تُستخدم أبداً، وليست ذات قيمة كافية للحفاظ عليها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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