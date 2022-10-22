22 أكتوبر 2022
قالت الحكومة الهولندية إن السلطات الصحية تشرف على إعدام نحو 44 ألفاً من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.
وتقع المزرعة في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق أوتريخت. وقالت وزارة الزراعة في بيان إنه جرى فرض حظر على النقل في عشر مزارع مجاورة أخرى.
وجرى تسجيل أكثر من عشر إصابات بالسلالة الفتاكة من إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.
وشهدت فرنسا أيضاً عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام.