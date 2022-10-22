سياسة
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هولندا تعدم 44 ألف ديك رومي.. ما السبب؟
قالت هولندا إن السلطات الصحية تشرف على إعدام نحو 44 ألفاً من طيور الديك الرومي في مزرعة بجنوب البلاد بعد انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور. إضافة إلى ذلك فرض حظر على النقل في عشر مزارع مجاورة أخرى.
هولندا تعدم 44 ألف ديك رومي.. ما السبب؟
السلطات الهولندية تعدم 44 ألف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور / AP
22 أكتوبر 2022

قالت الحكومة الهولندية إن السلطات الصحية تشرف على إعدام نحو 44 ألفاً من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتقع المزرعة في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق أوتريخت. وقالت وزارة الزراعة في بيان إنه جرى فرض حظر على النقل في عشر مزارع مجاورة أخرى.

وجرى تسجيل أكثر من عشر إصابات بالسلالة الفتاكة من إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وشهدت فرنسا أيضاً عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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