سياسة
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وسائل إعلام يونانية: أول مقبرة للمسلمين بأثينا ستكون جاهزة صيف 2023
أعلنت وسائل إعلام يونانية أن أول مقبرة للمسلمين في العاصمة أثينا، توشك على الانتهاء بعد 7 سنوات من بدء العمل بها. ووفق المصدر ستكون المقبرة جاهزة في صيف 2023، وستبلغ مساحتها الإجمالية 30 دونماً.
وسائل إعلام يونانية: أول مقبرة للمسلمين بأثينا ستكون جاهزة صيف 2023
دفن جثامين لاجئين مسلمين على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة أثينا حيث لا توجد مقبرة إسلامية في العاصمة / AA
22 أكتوبر 2022

أعلنت وسائل إعلام يونانية، انتهاء العمل من أجل إنشاء أول مقبرة للمسلمين في العاصمة أثينا.

وذكرت صحيفة "تي نيا" TA Nea المحلية، السبت، أن أعمال إنشاء أول مقبرة للمسلمين في أثينا شارفت على الانتهاء بعد 7 سنوات من البدء بها.

وأشارت إلى أنّ ولاية أتيكا اليونانية ستموّل إنشاء المقبرة وستكون جاهزة في صيف 2023.

ومن المنتظر أن تكون المساحة الإجمالية للمقبرة 30 دونماً.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود مقبرة خاصة بالمسلمين في أثينا، ما يضطرهم إلى دفن موتاهم في منطقة تراقيا الغربية التي يقطنها المسلمون الأتراك، أو إرسالهم إلى بلدانهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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