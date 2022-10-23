قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت إن بلاده تدعم وحدة تراب سوريا، وإنه يجب عدم السماح بتقسيمها.

جاء ذلك خلال لقاء مع منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا المتاخمة للحدود السورية.

وأشار جاوش أوغلو إلى المأساة المستمرة في سوريا منذ سنوات، وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها ليبيا والعراق.

وشدد على أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم تعميق هذه المآسي ومنع وقوع دول أخرى في هذا الوضع.

وأوضح أنه لولا الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا وبخاصة في صد الهجوم على العاصمة طرابلس، لكانت اليوم أشبه بوضع سوريا.

واستدرك: "لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الهيدروكربون".

ولفت جاوش أوغلو إلى ضرورة عدم السماح بتحول سوريا إلى وكر للإرهاب الموجه ضد تركيا وعدم السماح بتقسيمها.

وأكد أن تركيا على علم بالدعم المقدم من الغرب لتنظيم PKK وذراعيه YPG/PYD الإرهابي في سوريا.

وذكر أن هدف هذا الدعم هو ضمان مواصلة التنظيم لأجندته الانفصالية شمال شرقي سوريا لتقسيم هذا البلد.

وقال إن تركيا تتخذ جميع أشكال التدابير وكل ما يلزم لمنع هذه الخطوات والحيلولة دون تقسيم سوريا.

سلامة سوريا

وأكد جاوش أوغلو ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، مضيفاً: "يجب أن يتواصل النظام والمعارضة لاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "البعض ينزعج من هذا الطرح، أخبرونا إن كان يوجد حل آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب الأهلية لمدة 50 عاماً أخرى؟".

وأردف: "من أجل استمرار وحدة سوريا وسلامتها يجب أن تتوصل المعارضة المعتدلة والنظام إلى اتفاق على خارطة طريق تستثني الإرهابيين".

وزاد: "هذا هو السبيل الوحيد لتأسيس الوحدة واللحمة في سوريا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا إعادة السوريين إلى بلادهم بأمان، بمن فيهم السوريون في تركيا الراغبون بالعودة".

وشدد على أن بدء العملية الانتقالية في سوريا سيكون أيضاً خطوة مهمة على صعيد المصالحة، مضيفاً: "سنقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكمل: "اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات، سنواصل العمل مع الدول الضامنة لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة، وبحثت هذه القضية مع نظيرَيَّ الروسي والإيراني في نيويورك الشهر الماضي".