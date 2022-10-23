سياسة
2 دقيقة قراءة
"وحدتنا مصدر قوتنا".. شعار لليوم الوطني القطري بروح المونديال
دشّنت وزارة الثقافة القطرية في الدوحة شعار "وحدتنا مصدر قوتنا" لليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع اقتراب انطلاق كأس العالم قطر 2022.
"وحدتنا مصدر قوتنا".. شعار لليوم الوطني القطري بروح المونديال
الدوحة تدشّن شعار "وحدتنا مصدر قوتنا" لليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام / وسائل التواصل
23 أكتوبر 2022

شهدت العاصمة القطرية الدوحة السبت تدشين شعار "وحدتنا مصدر قوتنا" لليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بالتزامن مع اقتراب انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وأعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر الشعار اللفظي لليوم لعام 2022 "وحدتنا مصدر قوتنا"، وهو من خطاب لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وكُشف عن الشعار خلال احتفالية في محمية أم صلال محمد التراثية شمالي العاصمة الدوحة.

وسيتزامن اليوم الوطني القطري هذا العام مع المباراة النهائية لكأس العالم في قطر الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال وزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في كلمة له خلال التدشين: "اليوم الوطني حدث استثنائي فهو يتزامن مع استضافة دولة قطر لكأس العالم".

وأضاف: "لذلك يصبح كل منّا سفيراً لهذا البلد المعطاء.. الكبير والصغير، المواطن والمقيم.. سفيراً بأخلاقنا وبقيمنا وبثقافتنا ومروءتنا وحكمتنا".

ولفت إلى أن "وحدتنا مصدر قوتنا، مقتطف من كلمة لأمير البلاد تجسد حقيقة القطريين منذ ملحمة التأسيس".

وأشار إلى "انطلاق فاعليات درب الساعي من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 19 ديسمبر/كانون الأول بأكثر من 80 متجراً و80 مقهى وأكثر من 4500 نشاط ثقافي وتراثي".

وتُعدّ فاعليات "درب الساعي" فرصة للتعريف بالتراث القطري، لما يقدمه من تجسيد حي لحياة الأجداد في كثير من جوانبها حيث يتعرف زوار الدرب على طبيعة الحياة في البادية والحيوانات الموجودة في بيئة البلاد والصيد والأكلات الشعبية المتوارثة جيلاً بعد جيل.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الأمير جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر الحكم عام 1878.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us