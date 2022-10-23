شهدت العاصمة القطرية الدوحة السبت تدشين شعار "وحدتنا مصدر قوتنا" لليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بالتزامن مع اقتراب انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وأعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر الشعار اللفظي لليوم لعام 2022 "وحدتنا مصدر قوتنا"، وهو من خطاب لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وكُشف عن الشعار خلال احتفالية في محمية أم صلال محمد التراثية شمالي العاصمة الدوحة.

وسيتزامن اليوم الوطني القطري هذا العام مع المباراة النهائية لكأس العالم في قطر الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال وزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في كلمة له خلال التدشين: "اليوم الوطني حدث استثنائي فهو يتزامن مع استضافة دولة قطر لكأس العالم".

وأضاف: "لذلك يصبح كل منّا سفيراً لهذا البلد المعطاء.. الكبير والصغير، المواطن والمقيم.. سفيراً بأخلاقنا وبقيمنا وبثقافتنا ومروءتنا وحكمتنا".

ولفت إلى أن "وحدتنا مصدر قوتنا، مقتطف من كلمة لأمير البلاد تجسد حقيقة القطريين منذ ملحمة التأسيس".

وأشار إلى "انطلاق فاعليات درب الساعي من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 19 ديسمبر/كانون الأول بأكثر من 80 متجراً و80 مقهى وأكثر من 4500 نشاط ثقافي وتراثي".

وتُعدّ فاعليات "درب الساعي" فرصة للتعريف بالتراث القطري، لما يقدمه من تجسيد حي لحياة الأجداد في كثير من جوانبها حيث يتعرف زوار الدرب على طبيعة الحياة في البادية والحيوانات الموجودة في بيئة البلاد والصيد والأكلات الشعبية المتوارثة جيلاً بعد جيل.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الأمير جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر الحكم عام 1878.