أطلق المتظاهرون الأبواق وقرعوا الطبول في رومانيا للتعبير عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة. وخرج الناس في جميع أنحاء فرنسا إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور التي تواكب التضخم.

واحتشد المتظاهرون التشيكيون ضد تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة. ونظم موظفو السكك الحديدية البريطانيون والطيارون الألمان إضرابات للضغط من أجل تحسين الأجور مع ارتفاع الأسعار.

وفي جميع أنحاء أوروبا يقف التضخم المرتفع وراء موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي تؤكد الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتهدد بإطلاق العنان للاضطرابات السياسية.

ومع إجبار رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس على الاستقالة بعد أقل من شهرين من توليها منصبها بعد أن أثارت خططها الاقتصادية الفوضى في الأسواق المالية وزادت من كدمات الاقتصاد المتعثر، أصبح الخطر على القادة السياسيين أكثر وضوحاً مع مطالبة الناس بالتحرك.

وشهد الأوروبيون ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من مستويات الصيف القياسية وتخصيص الحكومات 576 مليار يورو (أكثر من 566 مليار دولار) لتخفيف الطاقة للأسر والشركات منذ سبتمبر/أيلول 2021، وفقاً لمركز أبحاث بروغل في بروكسل، إلا أنه لا يكفي لبعض المحتجين.

ودفعت أسعار الطاقة التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 9.9%، مما جعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه. ولا يرى البعض خياراً سوى النزول إلى الشوارع.

وقال رشيد أوشيم، وهو مسعف كان من بين أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى مسيرات احتجاجية هذا الأسبوع في مدن فرنسية متعددة: "اليوم يضطر الناس إلى استخدام أساليب الضغط من أجل الحصول على زيادة" في الأجور.

وزادت تداعيات الحرب في أوكرانيا بشكل حاد من خطر الاضطرابات المدنية في أوروبا، وفقاً لشركة فيسيك مابلكروفت الاستشارية للمخاطر. وأيد القادة الأوروبيون أوكرانيا بقوة، وأرسلوا أسلحة للبلاد وتعهدوا أو أُجبروا على فطام اقتصاداتهم عن النفط والغاز الطبيعي الروسي الرخيص، لكن الانتقال لم يكن سهلاً ويهدد بتآكل الدعم الشعبي.

"لا يوجد حل سريع لأزمة الطاقة"، يقول توربيورن سولتفدت المحلل في "فيرسك مابلكروفت": "التضخم يبدو أنه قد يكون أسوأ في العام المقبل مما كان عليه هذا العام".

وقال إن هذا يعني أن العلاقة بين الضغط الاقتصادي والرأي العام بشأن الحرب في أوكرانيا "ستُختبر حقاً".

وفي فرنسا حيث يبلغ معدل التضخم 6.2%، وهو أدنى مستوى في 19 دولة في منطقة اليورو، استجاب عمال السكك الحديدية والنقل ومعلمي المدارس الثانوية وموظفو المستشفيات العامة لدعوة نقابة عمال النفط يوم الثلاثاء للمطالبة بزيادة الرواتب والاحتجاج على تدخل الحكومة في إضرابات عمال المصافي التي تسببت في نقص البنزين.

وبعد أيام انضم آلاف الرومانيين إلى مسيرة في بوخارست للاحتجاج على تكلفة الطاقة والغذاء وغيرها من الضروريات التي قال المنظمون إنها تجعل ملايين العمال فقراء.

وفي جمهورية التشيك طالبت حشود ضخمة تلوح بالأعلام في براغ الشهر الماضي الحكومة الائتلافية الموالية للغرب بالاستقالة، منتقدة دعمها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. كما انتقدوا الحكومة لعدم فعلها ما يكفي لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني ضغوطاً بسبب تكاليف الطاقة.

وفي حين من المقرر تنظيم احتجاج آخر في براغ الأسبوع المقبل فإن الإجراءات لم تترجم إلى تغيير سياسي حتى الآن، إذ فاز الائتلاف الحاكم في البلاد بثلث المقاعد في مجلس الشيوخ في البرلمان خلال انتخابات هذا الشهر.

ونظم عمال السكك الحديدية والممرضون وعمال المواني والمحامون وغيرهم سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة للمطالبة بزيادات في الأجور تضاهي التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 10.1%.

وتوقفت القطارات خلال إجراءات النقل، في حين أدت الإضرابات الأخيرةلطياري لوفتهانزا في ألمانيا وغيرهم من عمال شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء أوروبا الذين يسعون للحصول على أجور أعلى تماشياً مع التضخم إلى تعطيل الرحلات الجوية.

وتوضح خطة التحفيز الاقتصادي الفاشلة التي وضعتها تروس، والتي تضمنت تخفيضات ضريبية شاملة وعشرات مليارات الجنيهات الإسترلينية (الدولارات) كمساعدات لفواتير الطاقة للأسر والشركات دون خطة واضحة لدفع ثمنها، المأزق الذي تواجهه الحكومات.

وقال سولتفيدت المحلل في "فيرسك مابلكروفت": "لديهم مجال ضئيل جداً للمناورة".

وقال سولتفدت إن نعمة الادخار كانت حتى الآن أكثر اعتدالاً من المعتاد في أكتوبر/تشرين الأول في أوروبا مما يعني انخفاض الطلب على الغاز لتدفئة المنازل.

ومع ذلك "إذا انتهى بنا الأمر إلى تعطيل غير متوقع لإمدادات الغاز من أوروبا هذا الشتاء، فعندئذ كما تعلمون، من المحتمل أن نشهد زيادة أخرى في الاضطرابات المدنية والمخاطر وعدم الاستقرار الحكومي".