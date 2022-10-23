سياسة
4 دقيقة قراءة
تركيا تجذب كبرى الشركات.. هل تصبح المركز البديل للأسواق الأوروبية؟
أدت الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة في أوروبا مؤخراً بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تحول دول أوروبية للبحث عن بدائل بتركيا بفضل البنية التحتية الملائمة للشركات الاستثمارية، في حين ازدادت تكاليف الطاقة لمصانع أوروبا بنحو 10 أضعاف.
تركيا تجذب كبرى الشركات.. هل تصبح المركز البديل للأسواق الأوروبية؟
تركيا تجذب كبرى الشركات.. هل تصبح المركز البديل للأسواق الأوروبية؟   / AA
23 أكتوبر 2022

بدأت دول أوروبية التوجه نحو تركيا بحثاً عن حلول بعد تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الطاقة في الأسواق الأوروبية، وبخاصة في قطاعات صناعة المعادن والمكائن.

وقال لوند جامور رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال بمنطقة "أوستيم" (OSTİM) الصناعية في العاصمة التركية أنقرة، في حديث للأناضول، إن الحرب الروسية-الأوكرانية تسببت في أزمة طاقة، بخاصة في أوروبا.

وأضاف المتحدث أن أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية زادت تكاليف الطاقة للمصانع في أوروبا بنحو 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن مصنعي منتجات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والزنك واجهوا صعوبات في الحفاظ على أنشطتهم الإنتاجية.

وأشار أن أزمة الطاقة في أوروبا أفرزت بعض النتائج الإيجابية والسلبية بالنسبة للصناعيين الأتراك في مختلف قطاعات الإنتاج.

وأردف: "توجد زيادة في الطلب على القطاع الصناعي في تركيا بسبب الاضطرابات الموجودة في قطاع الإنتاج الأوروبي، ولكن على الرغم من أن هذه الأزمة قد تبدو ميزة للقطاع الصناعي التركي، فإن من المحتمل أن تواجه تركيا مشكلة مماثلة لتلك التي تشهدها أوروبا في المستقبل القريب".

وتابع: "لأننا بالنتيجة دولة تعتمد على الخارج في مجال الطاقة، قد نشهد نفس الأزمة في المستقبل لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، لكننا نعمل في الوقت الراهن على الاستفادة من الفرص وإجراء تقييم واقعي للمخاطر واتخاذ خطوات محددة لحل مشكلة الطاقة".

ولفت إلى أن نقص الإنتاج في أوروبا يرجع إلى أزمة الطاقة التي تعتبر من نتائج الحرب الروسية-الأوكرانية، إذ يجري تعويض هذا النقص من خلال الاعتماد على القطاع الصناعي التركي.

وتابع: "تعاني قطاعات مختلفة، بخاصة صناعة المعادن والمكائن، نقص المعروض من المنتجات الأوروبية. يوجد توجه نحو تركيا في هذه القطاعات، بخاصة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا".

زيادة الإنتاج المحلي

وذكر جامور أن على تركيا تقليص حجم الواردات بقطاع الطاقة، والتغلب على معضلة الاعتماد على الواردات من المواد الخام الأجنبية.

وأفاد بأن تركيا تبذل من سنوات جهوداً مهمة لزيادة معدلات الصناعات المحلية وتقليص حجم المنتجات المستوردة، وبخاصة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.

واستطرد: "شهدت تركيا نمواً كبيراً في قطاع الصناعات التحويلية وتصنيع المنتجات الخام المستوردة ومن ثم تصديرها، فيما تشهد السوق الأوروبية تباطؤاً بالإنتاج بسبب أزمة الطاقة والركود وتوفير الطاقة والمواد الخام".

واستدرك: "لذلك من الضروري أن نطور مصادر بديلة للسوق الأوروبية وتقليل استيراد السلع الوسيطة والعمل على تحويل المخاطر إلى فرص".

البنية التحتية

وقال المتحدث إنه من أجل تعامل تركيا مع المشكلات المحتملة الناشئة عن أزمة الطاقة أو الركود، عليها أولاً طرح خطة تمويل في القطاعات الموجهة للتصدير.

وأوضح أن ذلك بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية والارتقاء بالبنية التحتية اللوجستية والمستودعات (المخازن) إلى المستوى المطلوب.

وذكر أن المصنعين الأتراك يعانون مشكلات تخص التدفق النقدي وإدارة المنتجات، إذ يجري العمل على حل هذه المشكلات على المدى المتوسط بالتزامن مع الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج وضمان الجودة والكفاءة، لتعزيز موقع المنتجات التركية في السوق العالمية.

يُشار إلى أن الدول الأوروبية تعاني أزمة طاقة حادة جراء نقص إمدادات الغاز الروسي بنسبة 30% تقريباً عما كان قبل حرب أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us