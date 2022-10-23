سياسة
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المغرب يستعيد من فرنسا وإسبانيا 4 ملايين وثيقة من الأرشيف الاستعماري
أعلن المغرب استعادة ما يقرب من 4 ملايين وثيقة، تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني بالقرن الماضي، مشيرة إلى أنها ستواصل برنامج استرجاع أرشيف الحقبة الاستعمارية "للحفاظ على الذاكرة التاريخية ونشر قيم الوطنية".
المغرب يستعيد من فرنسا وإسبانيا 4 ملايين وثيقة من الأرشيف الاستعماري
المغرب يسترجع 4 ملايين وثيقة من الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية   / AA
23 أكتوبر 2022

كشفت الحكومة المغربية عن استرجاعها ما يقرب من 4 ملايين وثيقة تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي امتدت 42 سنة بين 1912 و1954.

وأوضحت الحكومة المغربية في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 استعادة أكثر من 3 ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي.

وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية إنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية الذي جرى إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك لـ"الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية".

وفي نفس الإطار أبرزت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن الحكومة المغربية ستساهم في بناء وتجهيز "فضاءات ثقافية للمقاومة" وتشييد معالم تذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية ضد الاستعمار.

كما أوردت عملها على نشر المؤلفات والمجلات المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية، لافتة إلى أن عدد المؤلفات والمجلات المنشورة أو في طور النشر يبلغ 59 مؤلفاً.

وأحدث المغرب مؤسسة "أرشيف المغرب" سنة 2007 مؤسسة عمومية تناط بها مهام صيانة تراث الأرشيف الوطني وجمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.

وبداية السنة الجارية طالب المغرب السلطات الفرنسية باسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي الذي يعد أبرز المقاومين المغاربة، وذلك من خلال مذكرة كتابية توجه بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) عن طريق السلك الدبلوماسي إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

وجاءت مراسلة المغرب دعماً لطلب في الموضوع سبق أن وجهته مؤسسة أرشيف المغرب من أجل استرجاع الوثائق الأصلية لمحمد بن عبد الكريم الخطابي التي في حوزتها، بعد أن استحوذت الجيوش الفرنسية عليها سنة 1926 عقب هزيمة قبائل الريف التي كان يقودها الخطابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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