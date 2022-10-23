سياسة
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وكالة "موديز" تخفّض توقعاتها الاقتصادية لبريطانيا من مستقرة إلى سلبية
غيّرت وكالة "موديز" توقعات تصنيف حكومة المملكة المتحدة من "مستقر" إلى "سلبي" وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى "عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم.
وكالة "موديز" تخفّض توقعاتها الاقتصادية لبريطانيا من مستقرة إلى سلبية
"موديز" تخفّض توقعاتها لبريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي" / AA
23 أكتوبر 2022

غيرت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز" توقعاتها للاقتصاد البريطاني من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة لتحدد قدرتها على تسديد الديون.

وخفّضت "موديز" توقعاتها لبريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي".

وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى "عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم، كذلك مخاطر قدرة تحمل الديون من الاقتراض المرتفع المحتمل، وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة".

ولكن "موديز" ووكالات كبيرة أخرى مثل "ستاندرد أند بورز" أبقت على درجة الائتمان البريطانية.

وتؤثر التصنيفات على التكلفة التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية. ويعني هذا نظرياً أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة والعكس صحيح.

ويوم الخميس استقالت ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء بعد 6 أسابيع وُصفت بالكارثية في المنصب.

أدت الميزانية "المصغرة" التي وضعهتا تراس ووزير المالية السابق كواسي كوارتنغ إلى قلب الأسواق المالية في المملكة المتحدة، إذ رفض المستثمرون على الفور خططهما الخاصة بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية وغرق الجنيه الإسترليني وإجبار بنك إنجلترا على ثلاث تدخلات متتالية لإنقاذ صناديق التقاعد المنهكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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