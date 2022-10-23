سياسة
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خلال أول 9 أشهر.. صادرات قياسية للملابس التركية بـ16 مليار دولار
حقق قطاع الملابس الجاهزة وملحقاتها في تركيا أعلى قيمة صادرات على الإطلاق خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
خلال أول 9 أشهر.. صادرات قياسية للملابس التركية بـ16 مليار دولار
قيمة صادرات قطاع الملابس بلغت 16 ملياراً و172 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري / AA
23 أكتوبر 2022

حقق قطاع الملابس الجاهزة وملحقاتها في تركيا أعلى قيمة صادرات على الإطلاق خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وأظهرت بيانات حديثة لدى مجلس المصدِّرين الأتراك أن قيمة صادرات القطاع بلغت في الفترة المذكورة 16 ملياراً و172 مليون دولار.

وحسب البيانات ازدادت قيمة الصادرات التركي من الملابس الجاهزة وملحقاتها بنسبة 9.3%.

وهذه أعلى قيمة تسجلها صادرات القطاع في تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول.

وحلّت ألمانيا في المركز الأولى بين الدول الأكثر استيراداً لمنتجات القطاع بقيمة 2.8 مليار دولار، تلتها إسبانيا بمليارَي دولار، والمملكة المتحدة بـ1.6 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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