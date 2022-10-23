قال مسؤولون إن طائرة مقاتلة روسية تحطّمت فوق بناية سكنية في مقاطعة إركوتسك في سيبيريا اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وفي منشور على تيليغرام قال إيجور كوبزيف حاكم إركوتسك إن الطائرة تحطمت فوق منزل مؤلف من طابقين في المدينة. وقالت وزارة الطوارئ إن الطيارين قُتلا ولا يوجد ضحايا آخرون.

والحادثة هي الثانية في غضون ستة أيام، إذ تحطمت يوم الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (SU-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقالت وكالات أنباء روسية إن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد كانت من طراز سوخوي (SU-30). وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نشوب حريق في عدة بنايات على ما يبدو وتصاعد دخان أسود كثيف منها.