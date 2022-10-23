سياسة
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شاهد | روسيا.. تحطّم طائرة عسكرية فوق بناية سكنية ومقتل طيارين
لقي طياران مصرعهما في تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية في مقاطعة إركوتسك في سيبيريا، حسبما ذكر مسؤولون روس.
شاهد | روسيا.. تحطّم طائرة عسكرية فوق بناية سكنية ومقتل طيارين
طائرة مقاتلة روسية تحطّمت فوق بناية سكنية في مقاطعة إركوتسك في سيبيريا مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين
23 أكتوبر 2022

قال مسؤولون إن طائرة مقاتلة روسية تحطّمت فوق بناية سكنية في مقاطعة إركوتسك في سيبيريا اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وفي منشور على تيليغرام قال إيجور كوبزيف حاكم إركوتسك إن الطائرة تحطمت فوق منزل مؤلف من طابقين في المدينة. وقالت وزارة الطوارئ إن الطيارين قُتلا ولا يوجد ضحايا آخرون.

والحادثة هي الثانية في غضون ستة أيام، إذ تحطمت يوم الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (SU-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقالت وكالات أنباء روسية إن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد كانت من طراز سوخوي (SU-30). وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نشوب حريق في عدة بنايات على ما يبدو وتصاعد دخان أسود كثيف منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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