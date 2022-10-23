أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مبنى سجن ديار بكر جنوب شرقي البلاد، سيتحول إلى صرح ثقافي وفني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية ديار بكر.

وقال أردوغان إن وزارة العدل استكملت اليوم إجراءات إخلاء سجن ديار بكر، وسلمته إلى وزارة الثقافة والسياحة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مبنى السجن سيتحول إلى صرح يضم متحفاً ومكتبة وعديداً من الأقسام الثقافية والفنية.

وبيّن أن المبنى لديه ذكريات سيئة واشتهر في الماضي بممارسة الظلم لكنه اليوم سيتحول إلى مكان لمختلف الأنشطة.

وأكّد أن حكومته تسعى لجعل تركيا واحة سلام، ولن تتمكن التنظيمات الإرهابية ولا البغاة الإمبرياليّين من عرقلة ذلك.

ولفت إلى أن وجه ديار بكر لا يمثله استغلال تنظيم "PKK" الإرهابي، ولا انحراف حزب الشعوب الديمقراطي، بل تمثله مشاعر الأخوة والمحبة والتآزر التي تًظهَر اليوم تجاه سكان الولاية.

والتقى الرئيس التركي الأمهات المعتصمات أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بدعم الإرهاب في ولاية ديار بكر.

وتبادل الرئيس أردوغان الأحاديث مع الأمهات المشاركات في الاعتصام بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ومسؤولين آخرين، وأشاد بصمودهن.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2019، تعتصم الأسر أمام مقر الحزب في ديار بكر للمطالبة باستعادة أبنائها المختطفين والمغرر بهم للقتال بصفوف التنظيم.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا.