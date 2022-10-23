أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ترشحه لتولي رئاسة الوزراء خلفاً لليز تراس.

وفي تغريدة عبر تويتر كتب سوناك إن "المملكة المتحدة بلد عظيم، إلا أننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة.. لهذا السبب أود أن أصبح زعيم حزب المحافظين، ورئيس الوزراء المقبل".

وأضاف: "أريد تولي المنصب بهدف إصلاح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا، وتقديم المساعدة لبلدنا".

وخلال فترة توليه منصب وزير المالية، قال سوناك إنه "ساعد في توجيه الاقتصاد البريطاني خلال أصعب الأوقات".

وأضاف: أن "التحديات التي نواجهها الآن أكبر.. إلا أن الفرص، حال اتخذنا الخيار الصحيح، ستكون هائلة".

والسبت قال مسؤول في حزب المحافظين البريطاني إن ريشي سوناك نال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لمنصب زعيم الحزب بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وغرّد النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر: "يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي".

وكانت تراس واجهت ضغوطاً للاستقالة، بعدما اضطرت إلى إلغاء خطة خفض الضرائب التي وصفت بـ"الكارثية" وتسببت باضطراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.

وتولت تراس رئاسة الوزراء في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر فوزها برئاسة الحزب خلفاً للمستقيل بوريس جونسون.

وفي 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أكد حزب المحافظين البريطاني أنه سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات قيادة للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري.