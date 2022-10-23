سياسة
2 دقيقة قراءة
بريطانيا.. وزير المالية السابق "سوناك" يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء
أعلن وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك رغبته في الترشح لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، بعد يوم من إعلان حصوله على الدعم اللازم للترشح لزعامة الحزب.
بريطانيا.. وزير المالية السابق "سوناك" يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء
وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك / AP
23 أكتوبر 2022

أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ترشحه لتولي رئاسة الوزراء خلفاً لليز تراس.

وفي تغريدة عبر تويتر كتب سوناك إن "المملكة المتحدة بلد عظيم، إلا أننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة.. لهذا السبب أود أن أصبح زعيم حزب المحافظين، ورئيس الوزراء المقبل".

وأضاف: "أريد تولي المنصب بهدف إصلاح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا، وتقديم المساعدة لبلدنا".

وخلال فترة توليه منصب وزير المالية، قال سوناك إنه "ساعد في توجيه الاقتصاد البريطاني خلال أصعب الأوقات".

وأضاف: أن "التحديات التي نواجهها الآن أكبر.. إلا أن الفرص، حال اتخذنا الخيار الصحيح، ستكون هائلة".

والسبت قال مسؤول في حزب المحافظين البريطاني إن ريشي سوناك نال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لمنصب زعيم الحزب بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وغرّد النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر: "يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي".

وكانت تراس واجهت ضغوطاً للاستقالة، بعدما اضطرت إلى إلغاء خطة خفض الضرائب التي وصفت بـ"الكارثية" وتسببت باضطراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.

وتولت تراس رئاسة الوزراء في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر فوزها برئاسة الحزب خلفاً للمستقيل بوريس جونسون.

وفي 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أكد حزب المحافظين البريطاني أنه سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات قيادة للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us