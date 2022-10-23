سياسة
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حاولوا حرق القرآن.. السلطات الهولندية توقف زعيم حركة "بيغيدا" العنصرية
وقفت السلطات الهولندية زعيم حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) إدوين ويغنسفيلد، بعدما أجهضت محاولة أنصار حركته حرق نسخة من القرآن الكريم بمدينة روتردام الهولندية .
حاولوا حرق القرآن.. السلطات الهولندية توقف زعيم حركة "بيغيدا" العنصرية
بدأت حركة "بيغيدا" أولى مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، كل يوم اثنين، بنحو 350 مشاركاً في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2014. / AA
23 أكتوبر 2022

وقفت الشرطة الهولندية زعيم حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) العنصرية إدوين ويغنسفيلد، في مدينة لاهاي في أثناء محاولة أنصار حركته حرق نسخة من القرآن الكريم.

واجتمع أنصار الحركة في أحد ميادين لاهاي الساعة الثانية بعد ظهر الأحد لحرق نسخة من القرآن، ووقفت الشرطة الهولندية ويغنسفيلد بداعي عدم امتثاله لقواعد وتحذيرات التظاهر.

والسبت فشل أنصار الحركة في تحقيق هدفهم بحرق نسخة من القرآن خلال تجمع بمدينة روتردام الهولندية، في ظل تصدي الشرطة لهم.

وبدأت حركة "بيغيدا" أولى مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، كل يوم اثنين، بنحو 350 مشاركاً في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وزاد عدد المشاركين في المظاهرات بسبب الهتافات المعادية للإسلام والمهاجرين، إذ شارك نحو 25 ألفاً في المظاهرة التي نظمتها في 12 يناير/كانون الثاني 2015، لكن العدد تراجع في الأعوام اللاحقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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