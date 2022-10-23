أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت تعرض خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية لاختراق من دولة أجنبية مما أدى إلى نشر بعض المعلومات على الإنترنت.

وقالت مجموعة (بلاك ريوارد) الإيرانية للقرصنة الإلكترونية في بيان نُشر على تويتر إنها نشرت معلومات، جرى الحصول عليها عبر الاختراق، تتعلق بأنشطة نووية إيرانية، معلنة أن ذلك يأتي دعماً للمحتجين في إيران.

وانتهى بيانها، الذي نُشر يوم السبت، بعبارة "باسم مهسا أميني ومن أجل النساء والحياة والحرية"، إظهاراً لتأييد الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق الإيرانية الشهر الماضي.

وقالت بلاك ريوارد إن المعلومات التي نُشرت تتضمن "جداول إدارية وتشغيلية لأجزاء مختلفة لمحطة بوشهر للطاقة"، وجوازات سفر وتأشيرات للمتخصصين الإيرانيين والروس العاملين هناك، وعقوداً واتفاقيات تطوير ذرية مع شركاء محليين وأجانب".

وقللت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية من أهمية المعلومات المنشورة قائلة إنه "جرى اتخاذ هذه الخطوة بهدف جذب الانتباه العام".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية: "تجدر الإشارة إلى أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين يتضمن رسائل تقنية وتبادلات روتينية يومية حالية".

وهددت بلاك ريوارد، في بيان نُشر في 21 أكتوبر/تشرين الأول بنشر معلومات حصلت عليها بالاختراق في غضون 24 ساعة ما لم تطلق السلطات سراح سجناء سياسيين وأشخاص اعتُقلوا خلال الاضطرابات.

وتوقفت المحادثات بين القوى العالمية وإيران التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ قالت الولايات المتحدة في 12 أكتوبر إن طهران أبدت قليلاً من الاهتمام بإحياء الاتفاق.