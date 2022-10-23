سياسة
3 دقيقة قراءة
أوربان : الاتحاد الأوروبي يستهدف المجر عبر العقوبات على روسيا
عقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مقارنة مبطنة بين الاتحاد السوفييتي السابق، الذي هاجم بلاده خلال ثورة عام 1956، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه الآونة.
أوربان : الاتحاد الأوروبي يستهدف المجر عبر العقوبات على روسيا
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حرصت المجر التي تعتمد إلى حد كبير على واردات المحروقات الروسية على الحفاظ على علاقات جيدة مع الكرملين / Reuters
23 أكتوبر 2022

اتهم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الأحد بروكسل بـ"استهداف" المجر عبر سلسلة عقوباتها على روسيا، التي اعتبرتها بودابست "قنبلة" تهدد الاقتصاد.

وفي خطاب ألقاه في غرب البلاد بمناسبة اليوم الوطني، الذي يحيي ذكرى انتفاضة المجر ضد الاتحاد السوفييتي في 1956، قال أوربان: "يجب ألا نقلق بسبب من يستهدفون المجر مختبئين في الظل في مكان ما في أبراج المراقبة في بروكسل".

وأضاف: "سيلقون مصير أسلافهم"، متوقعاً أن يلقى الاتحاد الأوروبي مصيراً مماثلاً للاتحاد السوفييتي الذي انهار بين 1989 و1991.

يأتي خطاب أوربان في إطار إطلاق الحكومة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول "مشاورات وطنية" حول العقوبات الأوروبية على موسكو، والتي يواصل فيكتور أوربان انتقادها، على الرغم من تصويته لصالحها إلى جانب شركائه.

وانتشرت في العاصمة وباقي أنحاء البلاد ملصقات عليها صورة صاروخ ورسالة تقول: "عقوبات بروكسل تدمرنا".

وأعلن رئيس الوزراء الأحد أن "الحرب على أبوابنا، والأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وغزو الهجرة في الجنوب (...) علينا أن نواجه" مشكلات متعددة، مؤكداً أن "حكومته القوية والموحدة" ستتغلّب على المحنة.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، حرصت المجر التي تعتمد إلى حد كبير على واردات المحروقات الروسية على الحفاظ على علاقات جيدة مع الكرملين لتستمر في تلقي الغاز والنفط.

توازياً، رفضت تقديم مساعدة عسكرية لكييف، منتقدةً استراتيجية بروكسل.

ولم يَجمع فيكتور أوربان أنصاره في بودابست في 23 أكتوبر/تشرين الأول خلافاً للسنوات الأخيرة، في حين دعا المعلمون والطلاب إلى تظاهرة كبيرة هناك.

يأتي غياب أوربان عن العاصمة خلال أحد أهم الأعياد الوطنية المجرية في الوقت الذي تواجه فيه حكومته ضغوطاً متزايدة بسبب موجة احتجاجات مستمرة ينظمها معلمون وطلاب.

ويطالب المعلمون بزيادة الأجور، وظروف عمل أفضل.

ويخطط المتظاهرون لتنظيم احتجاج آخر يوم الأحد في بودابست.

وكان أوربان، الذي يعد أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي، ضغط بقوة لعدم فرض بروكسل عقوبات على موسكو على الرغم من تصويته في نهاية المطاف لصالح جميع حزم العقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us