نقلت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية عن الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين قوله إنّ مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ستُجرى الخميس المقبل.

وأشار هوكستين إلى أنه سيشارك في الحفل، منوهاً بأن الطرفين سيوقعان على الاتفاقية بشكل منفصل.

وستُوقّع الاتفاقية، في منطقة "رأس الناقورة" الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حسب القناة.

وذكرت القناة أنه لن يكون توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معاً، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، فيما لن تكون أيضا صور مشتركة.

ولم يصدر تعليق من السلطات اللبنانية حتى الساعة 17:36 ت.غ.

وفي سياق متصل، أعطت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد الضوء الأخضر لإكمال اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية برفضها الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق بالإجماع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) رفضت بالإجماع الالتماسات التي قدمتها منظمة "لافي" اليمينية المتشددة وعضو الكنيست (البرلمان) المتطرف إيتمار بن غافير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية).

وأضافت الصحيفة أن الالتماسات طالبت بطرح الاتفاق مع لبنان على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وطرحه للاستفتاء العام.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "المحكمة بحثت إمكانية السماح لحكومة انتقالية بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق، ومدى قانونية عدم طرحه لتصويت موسع في الكنيست".

وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس معلقاً على قرار المحكمة: "سيسمح لنا قرار المحكمة العليا بالمضي قدماً في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "موعد إنضاج الاتفاق قرب الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري.. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها انعكاسات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.