حذّرت وزارة الخارجية الروسية الأحد من أن الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية.

وقال فورونتسوف، متحدثاً في الأمم المتحدة في إطار الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، ولكن لا يمكنك إخفاء الحقيقة، فهذه الدول تتسابق في تقديم الدعم لنظام كييف، وتواصل إمداده بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية وتدريب جنوده وإدارة العمليات القتالية".

وأضاف: "وبالتالي هم يقتربون من خط الخطر الذي ينذر بالصدام العسكري المباشر مع روسيا".

ولفت فورونتسوف إلى أنه وفقاً لمعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، وصل إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا إلى 42.3 مليار دولار، أكثر من نصفها من الولايات المتحدة.

وتابع: "تواصل واشنطن جني الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار إراقة الدماء، فهي التي تضطر الدول الأوروبية إلى شراء الأسلحة والمعدات العسكرية منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا".

وأضاف: "ينبغي التذكير بأن الإقراض الأمريكي لأوكرانيا، يتكون بنسبة 90% من قروض لا يمكن لكييف تحملها، في الوقت نفسه هذا يتيح لواشنطن تشغيل مجمعها الصناعي العسكري، وتخفيف وطأة التضخم وخلق وظائف جديدة".

وتابع: "يمكن القول بكل ثقة إن جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة يُجرى تداولها في السوق السوداء، التي يتجاوز حجم مبيعاتها الشهرية مليار دولار".

وخلص إلى القول إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "يجعلها متواطئة في العدوان على روسيا".