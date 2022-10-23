سياسة
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"ليس رجلاً بما يكفي".. بيلوسي تصف ترمب بأنه أجبن من تلبية استدعاء الكونغرس
وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بـ"الجبان" لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
"ليس رجلاً بما يكفي".. بيلوسي تصف ترمب بأنه أجبن من تلبية استدعاء الكونغرس
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي / AP
23 أكتوبر 2022

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد إن الرئيس السابق دونالد ترمب جبان للغاية لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم".

وأضافت: "سنرى ما إذا كان رجلاً بما يكفي ليحضر".

وأعلنت اللجنة المختارة يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترمب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير.

كما أبلغت اللجنة ترمب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر أو قرب هذا التاريخ.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترمب منع الكونغرس التصديق رسمياً على الفوز الحاسم الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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