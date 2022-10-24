سياسة
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توتر مستمر.. الكوريتان تتبادلان طلقات وقذائف تحذيرية قرب الحدود البحرية
أطلقت كوريا الشمالية الاثنين عشر قذائف مدفعية بالقرب من الحدود الغربية رداً على طلقات تحذيرية أطلقتها كوريا الجنوبية على سفينة تجارية كورية شمالية.
توتر مستمر.. الكوريتان تتبادلان طلقات وقذائف تحذيرية قرب الحدود البحرية
صورة أرشيفية / Reuters
24 أكتوبر 2022

أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر الاثنين بعدما اشتبهت في تجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3:42 صباحاً، لكنها تراجعت شمالاً بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفق ما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، حسب يونهاب.

وأضافت الوكالة نقلاً عن جيش كوريا الشمالية أن الجيش الشعبي الكوري زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت حدود الأمر الواقع من 2.5 الى 5 كيلومترات بعد دقائق عدة من الحادثة الأولى، ما دفع الجيش الشعبي الى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها رداً على ذلك.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي في بيانٍ: "حذرنا مرة أخرى بشدة الأعداء الذين ارتكبوا استفزازات بحرية بالإضافة إلى إطلاق نيران مدفعية وبث بمكبرات الصوت عبر الحدود"، وفق يونهاب.

وتعتبر الحدود البحرية نقطة ساخنة، وكانت مسرحاً لاشتباكات عدة بين الكوريتَين على مر السنين.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع تنفيذ كوريا الشمالية عمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعي استفزت كوريا الجنوبية واليابان وأثارت قلق حلفائهما الغربيين.

وكثفت بيونغ يانغ تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخراً، إذ قالت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.

ويأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الاثنين في اليوم نفسه الذي تزور فيه نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليابان، وتجري محادثات ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية، في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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