اتهمت موسكو الأحد أوكرانيا بالإعداد لاستخدام "قنبلة قذرة"، وهي مزاعم رفضتها كييف وواشنطن اللتان تقولان إنهما تخشيان أن يشكل ذلك ذريعة لتصعيد روسي.

وبحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو هاتفياً الأحد في النزاع الدائر في أوكرانيا مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وهذه المحادثات التي جرت في يوم واحد غير مسبوقة بالنسبة إلى وزير الدفاع الروسي منذ بدء الهجوم على أوكرانيا نهاية فبراير/شباط.

وخلال المحادثات الهاتفية الثلاث أعرب شويغو عن "مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال (قنبلة قذرة)".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن شويغو أعرب عن مخاوف من أن "يستعمل الأوكرانيون قنبلة قذرة على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا". وأشار سيباستيان لوكورنو إلى أن فرنسا ترفض أي شكل من أشكال التصعيد، ولا سيما النووي، مشدداً على تصميمها على المساهمة في حلّ سلمي للنزاع إلى جانب حلفائها.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأحد أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، هي "خاطئة بوضوح".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث أيضاً الأحد مع نظيره الروسي سيرجي شويغو بناء على طلب الأخير.

ورفض الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية، وقال "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا بصدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن أعدّت كل ذلك. أعتقد أنّ على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".

زيلينسكي يطالب برد أقسى

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى إبداء ردود فعل أقسى تجاه روسيا بسبب هجماتها على بلاده.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها الأحد عبر حسابه على تليغرام، تزامناً مع حلول اليوم الـ242 لبدء الهجمات الروسية على أوكرانيا.

واتهم زيلينسكي روسيا بزرع ألغام في سد "كاخوفا" بمنطقة خيرسون التي تسيطر عليها، واستخدام أسلحة محرمة في أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي العالم إلى إبداء أقسى ما يمكن من ردود الأفعال، تجاه الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأشار إلى أن انتهاء الحرب والتهديدات الروسية في أقرب وقت، مرتبط بالدعم المقدم لبلاده.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.